На зарплаты госслужащим, ГСЧС и социальные расходы – в Минфине сообщили, куда пойдут $3,9 млрд помощи от США

Первый транш из пакета военной помощи на 60 млрд долларов, закон о котором Джо Байден подписал еще весной, наконец-то поступит в Украину.

Украина наконец-то сможет получить первые средства от США в рамках части экономической помощи, предусмотренной принятым весной законом, сообщили в Министерстве финансов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина все еще не получила от США $7,8 млрд экономической помощи по одобренному Конгрессом США весной закону о военной помощи на общую сумму 60 млрд долларов.

Принятие этого закона Украина ожидала США еще в конце 2023 года. Впрочем, в США смогли принять его только в конце апреля 2024 года.

Из-за задержки с принятием закона в бюджете Украины возникла «дыра» в 500 млрд грн для покрытия расходов на зарплаты военным и оборону, ведь, по словам председателя бюджетного Комитета Рады Роксоланы Пидласы и министра финансов Сергея Марченко, Украине из-за задержек у США приходилось закупать оружие за свой счет и «перебрасывать» расходы с конца бюджетного года на его начало.

Теперь правительство ищет пути покрытия этих расходов, в частности, предлагается повысить налоги.

Итак, как отмечают в Минфине, в ближайшее время в Государственный бюджет Украины от США поступит первый транш в сумме 3,9 млрд. долларов США, предусмотренный этим законом.

Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Боб Сом подписали соответствующее Соглашение.

«Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это – необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета», – отметил Марченко.

Привлеченные средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

Напомним, США в законе выставили условие, что выделенные для бюджетной поддержки средства не могут использоваться для выплаты пенсий.

Также не разрешают финансировать из этих средств зарплаты военным, выплата которых может быть приостановлена уже осенью, если, по словами Минфина, не будет принят закон о повышении налогов.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов США.

Денежные средства поступят через проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривал условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возврата части экономической помощи.

При этом Президент США не может до 15 ноября 2024 года (т.е. до проведения выборов в США) предпринимать какие-либо действия, связанные с задолженностью Правительства Украины, которые аннулируют любую задолженность Украины.

Вместе с тем, в любое время после 15 ноября 2024 года Президент США может, при пересмотре Конгрессом, отменить до 50% общей задолженности, которую взяла или ожидает иметь Украина по экономической помощи.

Автор: Наталя Мамченко

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