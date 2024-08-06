Кабмин разрешил иностранным компаниям получать разрешения на строительную деятельность

Право на строительную деятельность будет предоставляться путем бесплатного представления в орган лицензирования декларации о ведении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов.

Фото: propertytimes.com.ua

Во вторник, 6 августа, Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении возможности иностранным компаниям и организациям, действующим на территории Украины через обособленные подразделения и постоянные представительства, приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов.

Как сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, соответствующие изменения вносятся в постановление Кабмина №314 от 13 марта 2022 года. Они касаются строительства объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

Право на строительную деятельность будет предоставляться путем безвозмездного представления в орган лицензирования декларации о ведении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов.

Соответствующая норма будет действовать во время военного положения.

«Принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Такие работы запланированы в рамках реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года», - добавили в Минреинтеграции.

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