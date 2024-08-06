Суд в Чехии вынес приговор добровольцу, грабившему в Ирпене и Буче погибших солдат и гражданских лиц

Чешского добровольца Филиппа Симана, воевавшего в рядах ВСУ в начале 2022 года, осудили за мародерство.

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Суд в Праге суд приговорил к 7 годам лишения свободы за мародерство бывшего чешского военнослужащего Филиппа Симана, уехавшего воевать добровольцем в Украину. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на чешское ČTK. Его признали виновным в преступлении мародерства в зоне боевых действий.

«Обвиняемый признан виновным как на основании видеозаписей, которые он сам сделал в Украине, так и на основании показаний очевидцев», – сказала глава коллегии Пражского городского суда Гана Крестинова.

Как указывает издание, 27-летний Филипп Симан уехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону «Карпатская Сечь».

В Украине Симан служил в Ирпене и Буче, где ему поручили патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки.

Согласно приговору суда, он присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат, совершал кражи таких вещей, как береты спецназовцев, ювелирные изделия, деньги, солнцезащитные очки, оружие, слитки из драгоценных металлов и дыхательную маску из самолета Ан-225 Мрия. Он также снимал свои мародерские действия на телефон.

В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.

Симану также выдвинули обвинения в незаконной службе в иностранных вооруженных силах, поскольку он присоединился к боевым действиям в Украине без разрешения президента Чехии. Однако суд оправдал его по этому пункту. Симан со своей стороны обосновал, что уехал в Украину, потому что его семья украинского происхождения.

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