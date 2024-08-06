Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Міжнародні резерви України станом на 1 серпня за попередніми даними становили 37,2 млрд доларів США. У липні вони знизилися на 1,8%. Про це повідомили у Нацбанку.

«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів» - зазначили у НБУ.

Так, чистий продаж валюти НБУ в липні становив 3,3 млрд доларів США.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 185 млн доларів США, з яких:

77,0 млн доларів США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

70,5 млн доларів США – виплати за державними деривативами;

20,1 млн доларів США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

17,4 млн доларів США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Водночас, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 482,7 млн доларів США. З цієї суми:

2,197 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду;

285,7 млн доларів США – від розміщення валютних ОВДП.

«Варто зазначити, що на початку серпня Україна отримала грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 3,9 млрд доларів США, завдяки чому наразі міжнародні резерви перевищили 40 млрд доларів США» - додали в НБУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Україна отримала перші $3,9 млрд з пакету допомоги, який президент США Джо Байден підписав навесні – гроші підуть на зарплати держслужбовцям, ДСНС і вчителям.

Кошти йдуть через проект «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Проект є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.

Нагадаємо, США встановили у законі умову, що виділені для бюджетної підтримки кошти не можуть використовуватись для відшкодування пенсій.

Також не дозволяють фінансувати із цих коштів зарплати військовим, виплату яких можуть призупинити вже восени, якщо, за словами Мінфіну, не буде ухвалено закон про підвищення податків.

Автор: Наталя Мамченко

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