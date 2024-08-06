В Киеве столкнулись трамваи – есть пострадавшие, движение транспорта затруднено

В столице произошло столкновение трамваев на улице Глубочицкой. По информации СМИ, в ДТП также пострадали и автомобили.
На место происшествия уже работают все соответствующие службы, а причины ДТП устанавливаются.
Как сообщили в КГГА, предварительно пострадали шесть человек. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.
Трамваи №14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.
По информации Патрульной полиции Киева, движение транспорта по улице Глубочицкой затруднено в обоих направлениях.
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