В Киеве столкнулись трамваи – есть пострадавшие, движение транспорта затруднено

В Киеве произошла масштабная авария с участием трамваев и автомобилей.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В столице произошло столкновение трамваев на улице Глубочицкой. По информации СМИ, в ДТП также пострадали и автомобили.

На место происшествия уже работают все соответствующие службы, а причины ДТП устанавливаются.

Как сообщили в КГГА, предварительно пострадали шесть человек. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

Трамваи №14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного.

По информации Патрульной полиции Киева, движение транспорта по улице Глубочицкой затруднено в обоих направлениях.

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