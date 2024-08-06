У Києві зіткнулися трамваї – є постраждалі, рух транспорту ускладнений

У Києві сталась масштабна аварія за участі трамваїв та автомобілів.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У столиці сталося зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій. За інформацією ЗМІ, також у ДТП постраждали і автомобілі.

На місце події уже працюють усі відповідні служби, а причини ДТП встановлюються.

Як повідомили у КМДА, попередньо постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу.

Трамваї № 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту вулицею Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.