Данило Гетманцев пропонує створити банк «поганих активів» для врегулювання проблемної заборгованості

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував створити банк «поганих активів» для врегулювання проблемної заборгованості непрацюючих банківських кредитів (NPL). Про це він написав на своїй сторінці у одній з соцмереж.
За його словами, попри усі застереження, за останні 30 років у світі накоплений значний позитивний досвід функціонування таких установ (як реакція на банківські кризи на початку 90-х, азійську фінансову кризу наприкінці 90-х, світову фінансову кризу 2008 р.).
«Така спеціалізована установа може бути створена на базі одного із невеликих банків, який через санкції нещодавно перейшов у власність держави, можливо за додаткової участі донорів.
Її основна місія - взяти на свій баланс із певним дисконтом всю або більшу частину поточних та майбутніх воєнних NPL з метою подальшого пасивного або активного управління такими стресовими активами, в тому числі забезпечувати їх продаж, секьюритизацію, відновлення їх вартості, добиватись компенсацій за зруйновані активи за рахунок централізованих позовів проти Росії тощо», - написав Гетманцев.
За його словами, це б розгрузило звичайні комерційні банки, дозволивши їм сконцентруватись на нарощуванні здорового кредитного портфеля, і пришвидшило відновлення кредитування.
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