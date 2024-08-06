Практика судів
  1. В Україні

Данило Гетманцев пропонує створити банк «поганих активів» для врегулювання проблемної заборгованості

11:39, 6 серпня 2024
Для вирішення проблеми непрацюючих кредитів Данило Гетманцев запропонував створити банк «поганих активів».
Данило Гетманцев пропонує створити банк «поганих активів» для врегулювання проблемної заборгованості
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував створити банк «поганих активів» для врегулювання проблемної заборгованості непрацюючих банківських кредитів (NPL). Про це він написав на своїй сторінці у одній з соцмереж.

За його словами, попри усі застереження, за останні 30 років у світі накоплений значний позитивний досвід функціонування таких установ (як реакція на банківські кризи на початку 90-х, азійську фінансову кризу наприкінці 90-х, світову фінансову кризу 2008 р.).

«Така спеціалізована установа може бути створена на базі одного із невеликих банків, який через санкції нещодавно перейшов у власність держави, можливо за додаткової участі донорів.

Її основна місія - взяти на свій баланс із певним дисконтом всю або більшу частину поточних та майбутніх воєнних NPL з метою подальшого пасивного або активного управління такими стресовими активами, в тому числі забезпечувати їх продаж, секьюритизацію, відновлення їх вартості, добиватись компенсацій за зруйновані активи за рахунок централізованих позовів проти Росії тощо», - написав Гетманцев.

За його словами, це б розгрузило звичайні комерційні банки, дозволивши їм сконцентруватись на нарощуванні здорового кредитного портфеля, і пришвидшило відновлення кредитування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Британський уряд звинувачує Ілона Маска в роздмухуванні заворушень через пости в X – соцмережі можуть загрожувати санкції

Британський уряд міг би накласти санкції на мережу Х Ілона Маска, але закон про незаконний контент набуде сили лише в кінці 2024 року.

У Верховній Раді пропонують прибрати бюрократію при оформлення відстрочки на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

За словами автора проекту, його прийняття дозволить особам з інвалідністю без зайвих бюрократичних перепон та корупційних ризиків реалізувати право на постійний догляд.

Фінансового «апокаліпсису» не буде – Данило Гетманцев прокоментував паніку на фондових ринках

«Ніхто ж не дивувався, коли капіталізація акцій технологічних кампаній зростала на 100 млрд доларів на добу на фоні медійно розкручуваних «історій про шалені перспективи» у сферах тих чи інших технологій, приміром, штучного інтелекту» - зазначив Гетманцев.

Нових суддів будуть готувати до здійснення правосуддя за індивідуальними планами

У разі якщо навчальна група менше 7 суддів, то їх початкова підготовка може проводитися згідно з окремою програмою та за індивідуальним планом.

Верховний Суд висловився щодо правомірності дій держреєстратора щодо реєстрації зміни розміру статутного капіталу юридичної особи

Виключення учасника товариства у зв`язку з невнесенням ним вкладу до статутного капіталу – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси