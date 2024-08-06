Суд у США визнав Google монополістом серед пошукових систем

Суддя зазначив, що компанія зберегла зростання доходів і високий операційний прибуток, постійно підвищуючи ціни на рекламу.

Джерело фото: Gabby Jones/Bloomberg

У Сполучених Штатах Америки Федеральний суд визнав, що Google зловживав своєю владою на ринку, щоб придушити конкуренцію в інтернет-пошуку. Про це пише The Washington Post зазначаючи, що рішення приносить Міністерству юстиції найбільшу перемогу за понад два десятиліття в обмеженні влади великих технологічних компаній щодо контролю та домінування на величезних ринках, які вони створили.

«Google є монополістом, і він діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію», — постановив суддя Аміт П. Мехта з окружного суду США округу Колумбія у своєму рішенні в понеділок, 5 серпня.

«The Washington Post» пише, що суддя постановив, що Міністерство юстиції мало рацію, заявивши, що компанія Google порушила антимонопольне законодавство, уклавши обмежувальні контракти з Apple та іншими виробниками телефонів, які вимагали від них встановлення Google як пошукової системи за замовчуванням на смартфонах. Він також засудив інші дії підрозділу Alphabet Inc., які заважали іншим компаніям конкурувати на рівних умовах.

Мехта зазначив, що компанія зберегла зростання доходів і високий операційний прибуток, постійно підвищуючи ціни на рекламу, і що «немає жодних доказів», що конкуренція на ринку змогла обмежити здатність Google підвищувати ці ціни.

«Єдиним очевидним обмеженням щодо цінових рішень Google є потенційне обурення рекламодавців і погана реклама», — постановив суддя, якого цитуют у ЗМІ. «Однак Google вдалося уникнути цих пасток, поступово підвищуючи ціни… багато рекламодавців навіть не усвідомлюють, що Google несе відповідальність за зміни цін».

Під час судового розгляду Google стверджував, що його пошукова система стикається з конкуренцією з боку людей, які шукають інформацію в інших місцях, наприклад на Amazon, TikTok і Reddit, і все частіше через чат-боти, такі як ChatGPT. У заяві після винесення рішення Кент Вокер, президент Google із глобальних справ, сказав, що суд сам погодився, що пошукова система компанії є найкращим варіантом.

«Це рішення визнає, що Google пропонує найкращу пошукову систему, але робить висновок, що нам не можна дозволяти робити її легкодоступною», — сказав Вокер. «Враховуючи це, а також те, що люди дедалі частіше шукають інформацію різними способами, ми плануємо подати апеляцію».

Як зазначає «The Washington Post», федеральний антимонопольний закон не застосовувався проти великої технологічної компанії відтоді, як Міністерство юстиції подав до суду на Microsoft більше двох десятиліть тому.

Однак, відмічають у ЗМІ, наслідки цього рішення для Google і онлайн-екосистеми в цілому залишаються незрозумілими.

«Суддя винесе рішення щодо «засобів правового захисту» у справі в найближчі місяці. Одним із можливих заходів може бути те, що суд заборонить Google платити за забезпечення першочергового розміщення своєї пошукової системи на iPhone та інших пристроях і веб-браузерах Apple. Але це може піти на користь Google, оскільки її пошукову систему все одно можна буде вибрати, і тоді компанії не доведеться платити мільярди доларів, які вона зараз платить, щоб забезпечити це розміщення. Таке рішення також може призвести до позбавлення Apple значного джерела доходу», - пише «The Washington Post».

Інші пропозиції антимонопольних експертів, зазначають у виданні, включають вимогу до браузерів і виробників телефонів напряму запитувати споживачів, яку пошукову систему вони хотіли б використовувати, коли вони вперше налаштовують свій пристрій. Також дехто виступає за розділення різних бізнесів Google.

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