Даниил Гетманцев предлагает создать банк «плохих активов» для урегулирования проблемной задолженности

Для решения проблемы неработающих кредитов Даниил Гетманцев предложил создать банк «плохих активов».

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил создать банк «плохих активов» для урегулирования проблемной задолженности неработающих банковских кредитов (NPL). Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

По его словам, несмотря на все предостережения, за последние 30 лет в мире накоплен значительный положительный опыт функционирования таких учреждений (как реакция на банковские кризисы в начале 90-х, азиатский финансовый кризис в конце 90-х, мировой финансовый кризис 2008 г.).

«Такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства, возможно при дополнительном участии доноров.

Его основная миссия - взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами, в том числе обеспечивать их продажу, секьюритизацию, восстановление их стоимости, добиваться компенсаций за разрушенные активы за счет централизованных исков против россии и т.д.», - написал Гетманцев.

По его словам, это бы разгрузило обычные коммерческие банки, позволив им сконцентрироваться на наращивании здорового кредитного портфеля, и ускорило восстановление кредитования.

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