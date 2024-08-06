«Є питання до дій водія»: у Київпастрансі зробили заяву щодо зіткнення трамваїв

Речник КП «Київпастранс» Олег Грищак прокоментував ДТП на вулиці Глибочицькій.

Як відомо, у столиці сталося зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій. Також у ДТП постраждали і автомобілі.

Речник КП «Київпастранс» Олег Грищак прокоментував інцидент. За його словами, «все сталося через помилкові дії водія». Про це він сказав в ефірі «Київ24».

«Це людський фактор. Є речі, які, нажаль, ми не можемо виключати ніколи, оскільки людина є людина», - сказав Олег Грищак.

Також він додав, що наразі невідомо, чому водій покинув трамвай.

«Як тільки ми з’ясуємо всі обставини цієї пригоди, на офіційних каналах комунікації ми про це повідомимо», - заявив Грищак.

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