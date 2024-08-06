Житель Молдови на спір переплив Дністер і виграв заборону відвідувати Україну

Прикордонники затримали молдованина, який після кількох келихів алкоголю на спір подолав Дністер.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У понеділок 5 серпня на річці Дністер прикордонники Могилів-Подільського загону затримали іноземця. Ним виявився 42-річний громадянин Молдови, який розповів, що був на відпочинку та після кількох келихів алкоголю на спір із друзями вирішив випробувати свої сили, а саме – подолати річку вплав.

«Набравшись рішучості, а ще шаленої «підтримки» друзів-відпочивальників, він поплив до протилежного берега. Щоправда, тут на нього вже чекали українські прикордонники», - пишуть у ДПСУ.

За незаконне перетинання кордону на порушника правоохоронці склали документи за ст. 204-1 КУпАП. Окрім цього, за таку «витівку» йому заборонено в'їзд на територію України терміном на 5 років.

Плавця передали молдовським колегам в порядку реадмісії.

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