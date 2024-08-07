Практика судов
  1. В Украине

Увольнение с военной службы при наличии инвалидности: в ТЦК разъяснили детали

00:06, 7 августа 2024
В ТЦК объяснили, какие документы необходимы для увольнения при наличии инвалидности.
Увольнение с военной службы при наличии инвалидности: в ТЦК разъяснили детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос увольнения с военной службы при наличии инвалидности.

Военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью первой, второй или третьей группы, имеют право на увольнение с военной службы в запас в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25 марта 1992 года № 2232-XII (с изменениями). Применение этого права не зависит от времени или обстоятельств приобретения инвалидности, произошло ли это во время службы или до введения военного положения. Право на увольнение предоставляется как военнослужащим контрактной службы, так и служащим по мобилизации, независимо от времени или причины возникновения инвалидности.

По желанию военнослужащие с инвалидностью могут продолжить службу в Вооруженных силах.

Документы для увольнения при наличии инвалидности:

  • Рапорт об увольнении с военной службы при наличии инвалидности
  • Справка к акту обзора МСЭК
  • Удостоверение личности с инвалидностью (в том числе лица с инвалидностью в результате войны) или пенсионное удостоверение с отметкой об инвалидности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина за июль уплатила 185 млн долларов партнерам за обслуживание и погашение государственного долга – Нацбанк

185 млн долларов США – в Нацбанке назвали сумму за июль, которую Украина оплатила за обслуживание и погашение долга международным кредиторам.

Суд в Чехии вынес приговор добровольцу, грабившему в Ирпене и Буче погибших солдат и гражданских лиц

Чешского добровольца Филиппа Симана, воевавшего в рядах ВСУ в начале 2022 года, осудили за мародерство.

Камала Харрис выбрала Тима Уолза как вице-президента США в случае победы – CNN

Камала Харрис определилась со своим выбором в отношении вице-президента США.

Несмотря на формальное признание вины, осужденный военнослужащий по сути отрицал фактические обстоятельства совершенного – Верховный Суд отменил решение из-за некачественного допроса судом

Особое значение при допросе судом обвиняемого, признающего вину, имеет подтверждение им фактических обстоятельств и отсутствие каких-либо сомнений, что он признает все фактические обстоятельства, имеющие значение для заключения о виновности лица и правильности квалификации его действий.

Партнеры Украины периодически поднимают вопрос о мобилизации мужчин 18-25 лет – Федор Вениславский

Международные партнеры Украины считают, что наиболее эффективно будут воевать граждане 18-25 лет – Федор Вениславский.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді