Увольнение с военной службы при наличии инвалидности: в ТЦК разъяснили детали

В ТЦК объяснили, какие документы необходимы для увольнения при наличии инвалидности.

Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопрос увольнения с военной службы при наличии инвалидности.

Военнослужащие, признанные лицами с инвалидностью первой, второй или третьей группы, имеют право на увольнение с военной службы в запас в соответствии со статьей 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25 марта 1992 года № 2232-XII (с изменениями). Применение этого права не зависит от времени или обстоятельств приобретения инвалидности, произошло ли это во время службы или до введения военного положения. Право на увольнение предоставляется как военнослужащим контрактной службы, так и служащим по мобилизации, независимо от времени или причины возникновения инвалидности.

По желанию военнослужащие с инвалидностью могут продолжить службу в Вооруженных силах.

Документы для увольнения при наличии инвалидности:

Рапорт об увольнении с военной службы при наличии инвалидности

Справка к акту обзора МСЭК

Удостоверение личности с инвалидностью (в том числе лица с инвалидностью в результате войны) или пенсионное удостоверение с отметкой об инвалидности.

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