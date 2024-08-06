В Украине вводят выдачу разрешений на использование особо опасных химических веществ

Разрешение будет выдаваться для временного использования предприятиями особо опасных химических веществ, пока компании не найдут альтернативы.

Кабинет министров утвердил Порядки выдачи разрешений на использование ядовитого химического вещества и особо опасного выводимого с рынка химического вещества. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Отмечается, что это решение является продолжением проевропейской реформы, в рамках которой Украина строит новую национальную систему химической безопасности.

Разрешительная процедура в Украине будет отвечать требованиям европейского регламента REACH и позволит выполнить одно из евроинтеграционных обязательств нашей страны.

Ключевая идея решения – постепенное извлечение из украинского рынка опасных химических веществ, если для них существуют более безопасные и эффективные альтернативы.

«По новым правилам разрешение будет выдаваться только для временного использования предприятиями особо опасных химических веществ, пока компании не найдут или не разработают более безопасные альтернативы. Это будет стимулировать рынок к инновационным решениям, а также повысит уровень защиты людей и окружающей среды от возможного негативного влияния», – прокомментировала заместитель министра Елена Крамаренко.

По ее словам, до старта реформы в Украине сложилась ситуация, когда особо опасные вещества, выводимые с рынков других стран, бесконтрольно экспортировались на национальный рынок. При этом оценка опасности химвеществ осуществлялась только по влиянию на здоровье человека, без учета рисков для окружающей среды. С введением новых правил ситуация должна измениться.