Розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний — врятували 15 котиків на «велику землю»

Котики тепер житимуть в притулку для тварин «Сіріус», а після адаптації кожен зможе прихистити одного з них.

Розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний під назвою «ГУР-КІТ» та забрали 15 котиків на «велику землю». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин із острова на “велику землю”», – розповіли у ГУР.

Котиків привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні «Сіріус».

Після адаптації врятованих котиків, кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку, який безпосередньо займається адопцією.

Це вже не вперше, коли воїни Сил безпеки і оборони України та українські благодійні фонди рятують тварин під час війни.

Так, під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят. Їх врятували та передали під опіку начальникові ГУР МО України Кирилу Буданову. Керівник спецслужби, як відомо, любить тварин: у нього мешкають коти Ґюнтер та Змій, жабеня Петро і канарки.

Нагадаємо, що українська художниця Євгенія Гапчинська написала картину, на якій зображені очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і жабеня з його офісу. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів.

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