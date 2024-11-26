Практика судів
  1. В Україні

Розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний — врятували 15 котиків на «велику землю»

21:05, 26 листопада 2024
Котики тепер житимуть в притулку для тварин «Сіріус», а після адаптації кожен зможе прихистити одного з них.
Розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний — врятували 15 котиків на «велику землю»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розвідники провели нетипову евакуацію з острова Зміїний під назвою «ГУР-КІТ» та забрали 15 котиків на «велику землю». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Наближення зимових морозів ускладнює безтурботне життя численних котів і кошенят, які мешкають на острові Зміїний. Тож бійці “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, які здійснювали патрулювання, вирішили зробити важливу справу – евакуювали 15 тварин із острова на “велику землю”», – розповіли у ГУР.

Котиків привезли до одного з найбільших притулків для тварин в Україні «Сіріус».

Після адаптації врятованих котиків, кожен охочий матиме можливість прихистити одного з них та оформити опіку в притулку, який безпосередньо займається адопцією.

Це вже не вперше, коли воїни Сил безпеки і оборони України та українські благодійні фонди рятують тварин під час війни.

Так, під час бойової операції на Харківщині цього року військовослужбовці 92-ї ОШБр виявили у зруйнованому будинку замкнених у клітці голодних совенят. Їх врятували та передали під опіку начальникові ГУР МО України Кирилу Буданову. Керівник спецслужби, як відомо, любить тварин: у нього мешкають коти Ґюнтер та Змій, жабеня Петро і канарки.

Нагадаємо, що українська художниця Євгенія Гапчинська написала картину, на якій зображені очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов і жабеня з його офісу. Роботу вже продали за 6 тисяч доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

тварини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують повернути опцію конфіскації майна корупціонерів, які укладуть угоди зі слідством та уникнуть в’язниці

Законом про позбавлення зрадників державних нагород з Кримінального кодексу вилучили норму про можливість конфіскувати майно корупціонерів в якості опціонального додаткового покарання – пропонується повернути її назад.

Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У команді Дональда Трампа провели внутрішню перевірку щодо його головного юриста Бориса Епштейна – WP

Дональд Трамп замовив аналіз після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн просив гроші у потенційних кандидатів до уряду та інших осіб – The Washington Post.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва