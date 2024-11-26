У команді Дональда Трампа провели внутрішню перевірку щодо його головного юриста Бориса Епштейна – WP

Дональд Трамп замовив аналіз після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн просив гроші у потенційних кандидатів до уряду та інших осіб – The Washington Post.

Джерело фото: Michael M. Santiago / Pool Photo via AP

Головний радник новообраного президента США Дональда Трампа просив потенційних кандидатів до адміністрації виплачувати йому щомісячну винагороду за консультації в обмін на адвокатування цих кандидатів перед новим президентом, йдеться у звіті команди юристів Дональда Трампа, повідомляє The Washington Post.

За словами двох людей, знайомих зі звітом, адвокати Трампа підготували різкий звіт на Бориса Епштейна, головного юриста Трампа.

Трамп замовив аналіз після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн просив грошей у потенційних кандидатів до уряду та інших осіб, зазначає видання.

За словами людей, обізнаних у перевірці, в огляді рекомендовано припинити роботу та близькість Епштейна з Трампом, попереджаючи про скандал для Трампа та, можливо, висунення проти Епштейна кримінальних звинувачень.

Про деякі елементи поведінки Епштейна вперше повідомив сайт Just the News. Це видання заявило, що розмовляло з Трампом, який критикував тих, хто прагне заробити на ньому. «Я вважаю, що навколо кожного президента є люди, які намагаються заробити на них гроші ззовні. Прикро, але таке трапляється», – сказав Трамп, повідомляє видання. «Але ніхто, хто працює на мене в будь-якій якості, не повинен прагнути заробити гроші», додав він.

Зі свого боку, Епштейн відкинув звинувачення.

«Для мене велика честь працювати на президента Трампа та з його командою», — сказав він у заяві. «Ці фальшиві заяви є неправдивими та наклепницькими і не відволікатимуть нас від того, щоб зробити Америку знову великою», додав він.

Речник Трампа Стівен Ченг сказав, що перевірка є частиною ширшого погляду і є стандартною практикою.

Епштейн працював на Трампа після президентських виборів 2020 року, очолював юридичну команду в останні роки, проте накопичив багато ворогів, зберігаючи тісні зв’язки з самим Трампом. Як зазначає видання, Епштейн вимагав, щоб усі інші адвокати президента працювали через нього, і декого обурили його дії.

Раніше видання Axios повідомяло, що між американським мільярдером Ілоном Маском і Борисом Епштейном виникли суперечки. Маск поставив під питання, чи не надто Епштейн вплинув на вибір Трампом кандидатів на топпосади в Міністерстві юстиції та Білому домі.

Автор: Наталя Мамченко

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