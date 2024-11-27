Підроблений румунський паспорт за 250 євро – викрито зловсминика, який допомагав ухилянтам перетнути кордон

Чоловік пропонував військовозобов’язаним виготовити id-картки за 250 євро, що дозволить їм виїхати з України як іноземцям.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили учасника схеми, який допомагав військовозобов’язаним незаконно перетнути кордон, продаючи їм підроблений румунський паспорт за 250 євро. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що мешканець Чернівецької області пропонував виготовити id-картки за 250 євро, що дозволить чоловікам виїхати з України як іноземцям. Для виготовлення документа потрібно лише надати своє фото та закордонний паспорт.

«Отримавши гроші та документи, підозрюваний виготовив для киянина паспорт з румунським прізвищем іншої особи з терміном дії до травня 2033 року. Таким чином власник паспорта отримав можливість під чужим ім’ям перетнути кордон як громадянин Румунії», — розповіли у прокуратурі.

Фігуранту, що за гроші виготовив підроблений документ, повідомлено про підозру. Під час проведеного обшуку у нього вилучено понад 35 тис. євро та низку підроблених id-карток Румунії. Досудове розслідування триває.

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