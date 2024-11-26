До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12244 про встановлення доплати суддям місцевих судів до посадового окладу.

Так, пропонується установити, що на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні судді місцевого суду щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Спеціальна доплата є тимчасовою, не вважається складовою суддівської винагороди судді, не застосовується для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливає на нього.

Таким чином, пропонується встановити доплату суддям першої інстанції в розмірі 10,5 тисяч грн. Нагадаємо, що з 2021 року для суддів заморозили розмір прожиткового мінімуму для розрахунку окладів – він становить 2102 грн. Наразі «голий» посадовий оклад судді місцевого суду становить близько 63 тисяч грн.

Можливість введення відповідної доплати, як раніше писала «Судово-юридична газета», передбачено статтею 41 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Так, законом про бюджет встановлено, що у 2025 році у випадках, передбачених Законом «Про судоустрій і статус суддів», судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Стаття 41 вводиться в дію одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати, але не раніше 1 січня 2025 року.

Тобто, у разі прийняття відповідного законопроекту 12244 судді отримають право на цю доплату.

Автор: Наталя Мамченко

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