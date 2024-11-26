Кабмін погодив призначення Миколи Калашника першим заступником голови КОДА

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого прийняв два кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, уряд погодив призначення Калашника Миколи Володимировича першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
05.2012 до 11.2013 - економіст‚ економіст з договірних та претензійних робіт‚ заступник начальника відділу; Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва»;
11.2013 до 11.2017 - головний спеціаліст: відділ з питань майна комунальної власності; головний спеціаліст, начальник відділу: відділ з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду; Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;
11.2017 до 10.06.2020 - керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;
11.06.2020 по цей час - перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
29.01.2022 по цей час - тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Також Кабмін звільнив Барабаша Микиту Олександровича з посади заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування України.
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