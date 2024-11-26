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З українських вишів відрахували більше 23 тисяч студентів-чоловіків, старших за 30 років, — Міносвіти

15:59, 26 листопада 2024
Також МОН позбавило деякі університети ліцензії для провадження освітньої діяльності.
З українських вишів відрахували більше 23 тисяч студентів-чоловіків, старших за 30 років, — Міносвіти
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Із закладів вищої освіти за квітень-серпень 2024 року відраховано 23,5 тис. здобувачів освіти чоловічої статі, старших за 30 років, які мали академічну неуспішність чи не з’являлися на заняттях. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

«Безпосередньо за результатами перевірок Державної служби якості освіти (ДСЯО) відраховано 5805 здобувачів, решта - за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів», — вказав він.

Заступник міністра зазначив, що відрахування студентів не варто вважати позитивним явищем для системи освіти, але додав, що, з іншого боку, це ознака вимогливості університетів.

Він зауважив, що відраховані студенти були з числа осіб, які використовували статус здобувача освіти для того, щоб уникнути інших обов’язків громадян.

За поданням ДСЯО, працівники Нацполіції відкрили вісім кримінальних проваджень щодо посадових осіб українських вишів. Однак загальна кількість таких справ ще більша, додав Винницький.

Крім того, за його словами, Міносвіти позбавило цілу низку закладів вищої освіти ліцензій на проведення освітньої діяльності.

«Ми продовжуємо боротьбу із недоброчесними ділками, які дискредитують вищу освіту своїми фейковими "закладами", які в 2023-2024 роках масово зараховували чоловіків призовного віку (особливо віком 30+ і часто в порушення ліцензійних обсягів), абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі дії. Такої профанації системи вищої освіти МОН не терпітиме», – вказав Винницький.

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Міносвіти

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