По 6500 грн на кожну дитину — малозабезпечені сімʼї та переселенці отримають виплати

Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Фото: pmg.ua

Кабінет міністрів анонсував програму, за якою надаватиме грошову допомогу на дітей для проходження зимового періоду. Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

«Уряд здійснив перші кроки з впровадження комплексного пакету «Зимової підтримки» для українських родин. Продовжуємо додавати нові програми та ініціативи.

Одним із пріоритетних напрямів є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Дитячий компонент «Зимової підтримки» включає низку позицій. Серед них — програма «Тепла зима»: одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду», — зазначив Шмигаль.

Грошова допомога виплачується для допомоги дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців для проходження зимового періоду.

Так, протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Виплата для дітей призначається на кожну дитину, зареєстровану як внутрішньо переміщена особа, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років.

26 листопада уряд ухвалив відповідну постанову, що дає старт цій програмі.

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