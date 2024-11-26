Практика судів
  1. В Україні

Уряд спростив процедуру видачі документів через програму єМалятко

20:11, 26 листопада 2024
Кабмін спрощує процедуру видачі документів про держреєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника.
Уряд спростив процедуру видачі документів через програму єМалятко
Джерело фото: Omurden Cengiz / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження за програмою «єМалятко».

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 26 листопада.

«Ще одна позиція «дитячої» «Зимової підтримки» — реалізація програми «єМалятко»... Сьогодні вдосконалюємо механізм виплат. А саме – спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника», - зазначив він.

За словами Шмигаля, за цією програмою у 2024 році близько 36 тисяч родин отримали бебі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість «пакунку малюка» на суму 974 млн грн.

Також ми писали, що Кабмін анонсував програму, за якою надаватиме грошову допомогу на дітей для проходження зимового періоду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують повернути опцію конфіскації майна корупціонерів, які укладуть угоди зі слідством та уникнуть в’язниці

Законом про позбавлення зрадників державних нагород з Кримінального кодексу вилучили норму про можливість конфіскувати майно корупціонерів в якості опціонального додаткового покарання – пропонується повернути її назад.

Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У команді Дональда Трампа провели внутрішню перевірку щодо його головного юриста Бориса Епштейна – WP

Дональд Трамп замовив аналіз після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн просив гроші у потенційних кандидатів до уряду та інших осіб – The Washington Post.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва