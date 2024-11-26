Уряд спростив процедуру видачі документів через програму єМалятко

Кабмін спрощує процедуру видачі документів про держреєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника.

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Кабінет Міністрів спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження за програмою «єМалятко».

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 26 листопада.

«Ще одна позиція «дитячої» «Зимової підтримки» — реалізація програми «єМалятко»... Сьогодні вдосконалюємо механізм виплат. А саме – спрощуємо процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника», - зазначив він.

За словами Шмигаля, за цією програмою у 2024 році близько 36 тисяч родин отримали бебі-бокси, а для 126 тисяч родин держава перерахувала вартість «пакунку малюка» на суму 974 млн грн.

Також ми писали, що Кабмін анонсував програму, за якою надаватиме грошову допомогу на дітей для проходження зимового періоду.

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