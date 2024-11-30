У Латвії відправили за ґрати тіктокера, який вихваляв воєнні злочини РФ

Чоловіку призначили один рік позбавлення волі.

У Латвії Ризький міський суд ухвалив вирок тіктокеру Дмитрієві Матаєву, якого обвинувачували у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, миру і воєнних злочинів, а також розпалюванні національної, етнічної та расової ворожнечі, пише Delfi.

Суд визнав Матаєва винним за обома статтями Кримінального закону Латвії, призначивши сумарно один рік позбавлення волі. До цього терміну буде зараховано час, проведений ним під арештом з 25 квітня 2024 року. Саме цього дня його затримали співробітники Служби держбезпеки (СДБ).

У СДБ пояснили, що затриманий у своїх відео в TikTok «висловлював підтримку Росії і війні в Україні, а також агресивно і з ненавистю висловлювався про латишів та інших жителів Латвії, які підтримують Україну».

Під час кримінально-процесуальних дій співробітники СДБ вилучили кілька носіїв даних, особисті записи, а також одяг та інші предмети з російською та радянською символікою. Затриманий потрапив у поле зору СДБ ще 2023 року у зв'язку з агресивними коментарями в соціальній мережі Facebook, у яких він висловлював підтримку Росії.

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