Практика судів
  1. У світі

У Латвії відправили за ґрати тіктокера, який вихваляв воєнні злочини РФ

20:40, 30 листопада 2024
Чоловіку призначили один рік позбавлення волі.
У Латвії відправили за ґрати тіктокера, який вихваляв воєнні злочини РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Латвії Ризький міський суд ухвалив вирок тіктокеру Дмитрієві Матаєву, якого обвинувачували у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, миру і воєнних злочинів, а також розпалюванні національної, етнічної та расової ворожнечі, пише Delfi.

Суд визнав Матаєва винним за обома статтями Кримінального закону Латвії, призначивши сумарно один рік позбавлення волі. До цього терміну буде зараховано час, проведений ним під арештом з 25 квітня 2024 року. Саме цього дня його затримали співробітники Служби держбезпеки (СДБ).

У СДБ пояснили, що затриманий у своїх відео в TikTok «висловлював підтримку Росії і війні в Україні, а також агресивно і з ненавистю висловлювався про латишів та інших жителів Латвії, які підтримують Україну».

Під час кримінально-процесуальних дій співробітники СДБ вилучили кілька носіїв даних, особисті записи, а також одяг та інші предмети з російською та радянською символікою. Затриманий потрапив у поле зору СДБ ще 2023 року у зв'язку з агресивними коментарями в соціальній мережі Facebook, у яких він висловлював підтримку Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Латвія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи – Верховний Суд висловився щодо кваліфікації перевищення повноважень

Верховний Суд не погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що засуджений на момент вчинення дій був військовою службовою особою і, таким чином, суб’єктом злочину за ст. 426-1 КК, бо він за військовим званням був начальником рядового.

Придатність до військової служби чоловіків від 17 до 25 років зможуть встановлювати без медогляду – Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК

ВЛК зможе приймати постанови без медогляду – Міноборони встановило новий порядок ВЛК для хлопців-призовників.

Верховний Суд висловився щодо способу реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший

Гарантії реалізації права особи на перехід з одного виду пенсії на інший – позиція Верховного Суду.

Кабмін пропонує змінити підходи до пільг для сплати комунальних послуг військовослужбовцям та поліцейським

Уряд пропонує визначити нові критерії для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

«Злив» інформації з державних реєстрів стане тяжким злочином – у Раді повернулися до розгляду раніше забракованого законопроекту

Верховна Рада повертається до законопроекту, яким вводиться 8 років позбавлення волі за розповсюдження даних з державних реєстрів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Юровська
    Галина Юровська
    суддя Конституційного Суду України
  • Ірина Верещук
    Ірина Верещук
    заступник Керівника Офісу Президента України
  • Дмитро Матохнюк
    Дмитро Матохнюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду