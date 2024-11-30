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Чи обов’язковою є довідка про зарплату до 1 липня 2000 року для нарахування пенсії — відповідь ПФ

21:54, 30 листопада 2024
Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року є обов'язковою тільки в одному випадку.
Чи обов’язковою є довідка про зарплату до 1 липня 2000 року для нарахування пенсії — відповідь ПФ
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, чи обов’язковою є довідка про зарплату до 1 липня 2000 року для нарахування пенсії. Про це інформує пресслужба відомства.

Так, відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» при обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Заробітна плата за цей період обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб.

«Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року є обов'язковою в разі, якщо людина після 1 липня 2000 року набула менше п'яти років страхового стажу.

В інших випадках довідка про заробітну плату надається за бажанням людини. Наприклад, якщо в період роботи до липня 2000 року людина мала високооплачувану роботу або працювала за сумісництвом», - заявили у ПФ.

Також там додали, що довідка про заробітну плату видається підприємством, установою чи організацією, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену зарплату. Якщо підприємства вже припинили своє існування - довідка про заробіток видається їх правонаступником або архівними установами.

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