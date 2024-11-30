Обязательна ли справка о зарплате до 1 июля 2000 года для начисления пенсии — ответ ПФ

Справка о заработке за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года обязательна только в одном случае.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, обязательна ли справка о зарплате до 1 июля 2000 года для начисления пенсии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при исчислении пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Заработная плата за этот период исчисляется по данным реестра застрахованных лиц.

«Справка о заработке за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года обязательна в случае, если человек после 1 июля 2000 года получил менее пяти лет страхового стажа.

В других случаях справка о заработной плате предоставляется по желанию человека. Например, если в период работы до июля 2000 года человек имел высокооплачиваемую работу или работал по совместительству», - заявили в ПФ.

Также там добавили, что справка о заработной плате выдается предприятием, учреждением или организацией, где работал человек, на основании лицевых счетов, платежных сведений и других документов о начисленной и уплаченной зарплате. Если предприятия уже прекратили свое существование – справка о заработке выдается их правопреемником или архивными учреждениями.

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