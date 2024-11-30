В Латвии отправили за решетку тиктокера, который восхвалял военные преступления РФ

Мужчине назначили один год лишения свободы.

В Латвии Рижский городской суд вынес приговор тиктокеру Дмитрию Матаеву, которого обвиняли в оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также разжигании национальной, этнической и расовой вражды, пишет Delfi.

Суд признал Матаева виновным по обеим статьям Уголовного закона Латвии, назначив суммарно один год лишения свободы. К этому сроку будет засчитано время, проведенное им под арестом с 25 апреля 2024 года. Именно в этот день его задержали сотрудники Службы госбезопасности (СГБ).

В СГБ объяснили, что задержанный в своих видео в TikTok «выражал поддержку России и войне в Украине, а также агрессивно и с ненавистью высказывался о латышах и других жителях Латвии, которые поддерживают Украину».

Во время уголовно-процессуальных действий сотрудники СГБ изъяли несколько носителей данных, личные записи, а также одежду и другие предметы с российской и советской символикой. Задержанный попал в поле зрения СГБ еще в 2023 году в связи с агрессивными комментариями в социальной сети Facebook, в которых он выражал поддержку России.

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