В МОН объяснили, почему среди мужчин в возрасте от 25 лет существенно спал спрос на высшее образование

В МОН уверены, что уменьшение количества поступающих в ВУЗы мужчин связано с тем, что второе высшее образование больше не дает отсрочку от мобилизации.

Фото: novyny.live

В Украине в 2024 году существенно уменьшилось количество мужчин в возрасте от 25 лет, которые решили поступить в высшее учебное заведение для получения образования.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий заявил, что так произошло из-за того, что ведомство приняло два важных решения. Об этом он сказал в интервью ZN.

Он отметил, если человек получает высшее образование не по последовательности (т.е. не продолжает обучение, а поступает заново на уже полученный уровень), то не получает отсрочки от мобилизации.

«Соответственно, если у тебя уже есть бакалавра, пожалуйста, приобретай еще раз бакалавра, нет проблем, но этот второй раз не дает тебе права на отсрочку. Если у тебя уже есть магистр, приобретай, пожалуйста, еще раз магистра», - сказал он.

По его словам, МОН заинтересован в том, чтобы максимальное количество людей получало высшее образование, но подчеркнул, что «не стоит путать права на образование с обязанностью защищать государство».

«Отсрочка от мобилизации предоставляется только если соответствующий уровень высшего образования получается впервые. Это легко отслеживается через ЕГЭБО, ведь именно из-за этой базы формируется справка для ТЦК», - добавил он.

Ранее сообщалось, что из университетов массово отчислили более 23 тысяч уклонистов, которые избегали мобилизации.

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