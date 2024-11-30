Стало известно, как будут отключать свет 1 декабря

1 декабря в Украине будут действовать графики отключения света.

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В воскресенье, 1 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Сообщается, что завтра время и объем ограничений будут следующими:

для бытовых потребителей - с 13:00 до 22:00 (одна очередь отключений)

для промышленности и бизнеса – с 08:00 до 13:00 (графики ограничения мощности)

Ограничение в одну очередь означает, что света может быть не максимум 4 часа.

«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября», - добавили в Укрэнерго.

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