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США попередили про нові постачання Північною Кореєю балістики та техніки Росії для війни в Україні

21:24, 27 листопада 2024
Північна Корея надасть Росії нові артилерійські установки та ракети для боротьби з Україною, заявляють у США.
США попередили про нові постачання Північною Кореєю балістики та техніки Росії для війни в Україні
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Сполучені Штати Америки мають інформацію про намір Північної Кореї поставити Росії додаткову кількість зброї, яка буде використана в агресії проти України. Заступник посла США при ООН Роберт Вуд закликав Китай застосувати свій вплив на Пхеньян, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту, повідомляє «Європейська правда».

На засіданні Ради безпеки ООН Вуд заявив, що Росія вже отримала від Північної Кореї понад 18 тисяч контейнерів із боєприпасами та понад 100 балістичних ракет, якими завдавала ударів по українських містах. Крім того, він зазначив, що Північна Корея готується до нових постачань балістичних ракет та важкої артилерії, зокрема самохідних установок і реактивних систем залпового вогню.

«КНДР готується передати ще більше балістичних ракет. У нас також є інформація, що в конфлікті починають використовувати велику кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок дальнього радіусу дії і 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню походженням з Північної Кореї», – зазначив посол США.

Вуд також повідомив, що в обмін на військову допомогу Росія передала КНДР системи протиповітряної оборони, а також паливо та технології подвійного призначення.

«У зв'язку з цим ми зазначаємо, що Китай має вплив і можливості, коли йдеться про КНДР, і йому необхідно терміново використати цей вплив, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту», – наголосив Вуд.

Враховуючи можливості Китаю впливати на Північну Корею, посол США закликав Китай негайно вжити заходів, щоб запобігти подальшій ескалації війни в Україні. Співпраця між Росією та КНДР значно активізувалась після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли країни підписали угоду про військову допомогу в разі агресії.

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США росія війна КНДР

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