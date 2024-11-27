США предупредили о новых поставках оружия Северной Кореей в Россию для войны в Украине

Северная Корея предоставит России новые артиллерийские установки и ракеты для борьбы с Украиной, заявляют в США.

Соединенные Штаты Америки располагают информацией о намерении Северной Кореи поставить России дополнительное количество оружия, которое будет использовано в агрессии против Украины. Заместитель посла США при ООН Роберт Вуд призвал Китай применить свое влияние на Пхеньян, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта, сообщает «Европейская правда».

На заседании Совета безопасности ООН Вуд заявил, что Россия уже получила от Северной Кореи более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и более 100 баллистических ракет, которыми наносила удары по украинским городам. Кроме того, он отметил, что Северная Корея готовится к новым поставкам баллистических ракет и тяжелой артиллерии, в частности самоходных установок и реактивных систем залпового огня.

«КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет. У нас также есть информация, что в конфликте начинают использовать большое количество 170-миллиметровых самоходных артиллерийских установок дальнего радиуса действия и 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня происхождением из Северной Кореи», - отметил посол США.

Вуд также сообщил, что в обмен на военную помощь Россия передала КНДР системы противовоздушной обороны, а также топливо и технологии двойного назначения.

«В связи с этим мы отмечаем, что Китай имеет влияние и возможности, когда речь идет о КНДР, и ему необходимо срочно использовать это влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта», - подчеркнул Вуд.

Учитывая возможности Китая влиять на Северную Корею, посол США призвал Китай немедленно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны в Украине. Сотрудничество между Россией и КНДР значительно активизировалось после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда страны подписали соглашение о военной помощи в случае агрессии.

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