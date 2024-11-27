С 19 декабря вступает в силу закон об усилении ответственности за домашнее насилие

Закон предусматривает увеличение срока задержания обидчиков и обязательные коррекционные программы.

Фото: naglyad.org

С 19 декабря вступает в силу закон, который усиливает ответственность за домашнее насилие в Украине. Об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости», цитирует Министерство внутренних дел Украины.

Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов касаются предотвращения и противодействия домашнему насилию, в частности в отношении женщин. В частности, законодательные нововведения предусматривают усиление ответственности за совершение домашнего насилия. Кроме того, закон вводит норму, согласно которой ребенок, который становится свидетелем насилия в семье, будет признаваться потерпевшим.

Также вводится разграничение понятий домашнего насилия и насилия по признаку пола, что позволит более четко квалифицировать правонарушения. Одним из важных изменений является увеличение срока административного задержания обидчика до 12 часов и введение обязательной проверки необходимости направления нарушителя на коррекционные программы.

«В новом законе есть норма, которая увеличивает срок возможного административного задержания обидчика, в частности, до 12-ти часов. И указанным законом обязательно предусмотрено исследование необходимости направления обидчика на коррекционные программы. Я думаю, что на самом деле законодательные изменения лучшим образом повлияют на защиту потерпевшей и на привлечение обидчика к ответственности», - отметила заместитель Министра.

За 10 месяцев 2024 года Национальная полиция составила более 130 тысяч протоколов о домашнем насилии. На учете находятся почти 112 тысяч человек, совершивших насилие. Кроме того, для предотвращения насилия работает 61 мобильная группа и специализированные секторы противодействия насилию в каждом областном центре.

Екатерина Павличенко отметила, что на случаи домашнего насилия оперативно реагируют не только мобильные группы, но и патрульные полицейские, а также следователи Национальной полиции в рамках уголовных производств.

Этот закон вступает в силу на фоне международной акции «16 дней против насилия», стартовавшей 25 ноября, во время которой акцентируется внимание на проблеме насилия, в частности в отношении женщин.

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