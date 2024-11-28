ВККС готовится объявить отбор на должности судей местных судов, однако, сколько будет предложено вакансий – пока неизвестно

Отбор на должности судей планируется объявить в 2024 году, а документы кандидаты будут подавать уже в 2025 году.

Высшая квалификационная комиссия судей готовится объявить отбор на должности судей судов первой инстанции.

Соответствующее объявление ВККС планирует сделать уже в ближайшие недели.

По данным "Судебно-юридической газеты", хотя отбор на должности судей судов первой инстанции планируется объявить еще в 2024 году, однако документы кандидаты на должности судей будут подавать уже в следующем 2025 году.

Вместе с тем, по данным «Судебно-юридической газеты», в ВККС пока не определились с количеством вакантных должностей судей, на которые, собственно, и будет объявлен отбор.

Напомним, что в октябре ВККС сообщала, что отбор планируется объявить на 1 274 вакантных должности судей местных судов.

Вместе с тем, еще раньше звучали и большие цифры, в частности, рассматривалась возможность объявления отбора на 2 тыс. вакантных должностей судей.

Однако в настоящее время в ВККС обсуждаются и менее амбициозные планы отбора, например, объявление отбора на 500-700 вакантных должностей судей судов первой инстанции.

Также Комиссия ожидает подписания Президентом закона № 11425-д, который предусматривает изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и будет определять условия предстоящего отбора на должности судей.

В частности, указанный закон предусматривает, что кандидаты на должности судей смогут сдавать квалификационный экзамен исключительно согласно заранее избранной судебной специализации. Действующая редакция профильного Закона предусматривает, что претенденты на судейские мантии должны сдавать экзамен по всем имеющимся судебным специализациям.

Вместе с тем, процедура отбора на должности судей предусматривает сдачу кандидатами принципиально нового экзамена – экзамена на знание истории украинской государственности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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