Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет шеф-редактора Святослава Пограничного с Днем рождения!

Поздравляем шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Леонидовича Пограничного с Днем рождения!

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет шеф-редактора Святослава Леонидовича Пограничного с Днем рождения!

Уже 15 лет как «Судебно-юридическая газета» ежедневно работает для своих читателей. С самого начала Вы смогли сформировать команду медиа, которая вдохновенно и настойчиво ищет и анализирует информацию, которая будет полезной и правдивой. За это время издание смогло доказать, что новости о принятых законах или судебной практике – это не узкоспециализированные данные, рассчитанные только на юристов, и они могут быть интересны широкому кругу читателей – миллионам людей. Просто следует информировать о сложных вещах на простом языке и сосредотачиваться на том, как изменения влияют на права и свободы граждан.

Желаем Вам и дальше вдохновлять свою команду не останавливаться на достигнутом, повышать профессиональный уровень и помогать распутывать сложные юридические конструкции для читателей.

Пусть каждый день в дальнейшем стимулирует и вдохновляет Вас, приносит успехи и удовольствие от достижений! Редакция желает Вам еще больше сил, здоровья и энергии!