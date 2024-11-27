Владимир Зеленский подпишет госбюджет на 2025 год 28 ноября

Все финансовые потребности Украины на следующий год – гарантированы, – Президент Украины.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подпишет закон о государственном бюджете на 2025 год в четверг, 28 ноября.

Об этом он сообщил в своем видеообращении вечером 27 ноября, отметив, что накануне провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и представителями Верховной Рады.

«Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год - сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады. Главное - все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы», - заявил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 12000 о государственном бюджете на 2025 год во втором чтении и в целом. Государственный бюджет на следующий год является ключевым финансовым документом страны, определяющим распределение средств на оборону, социальные выплаты, восстановление инфраструктуры и другие стратегические потребности Украины.

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