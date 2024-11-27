Дональд Трамп избрал Кита Келлога на должность спецпосланника по вопросам Украины и России

Кит Келлог возьмет на себя дипломатические усилия США по Украине.

Фото: Главком

Избранный президент США Дональд Трамп избрал Кита Келлога своим специальным представителем по вопросам Украины и России. Об этом сообщает Sky News.

«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога помощником президента и специальным посланником по вопросам Украины и России. Кит имеет выдающуюся военную и деловую карьеру, в том числе работал на очень ответственных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ и сделаем Америку и мир снова безопасными!», - написал Трамп в своей соцсети.

Как ранее сообщалось, Келлог, отставной генерал-лейтенант, уже имел опыт работы в администрации Трампа во время его первого срока (2017-2021 годы), занимая должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

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