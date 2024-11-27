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Дональд Трамп обрав Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України та Росії

20:18, 27 листопада 2024
Кіт Келлог візьме на себе дипломатичні зусилля США щодо України.
Дональд Трамп обрав Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України та Росії
Фото: Главком
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Дональд Трамп обрав Кіта Келлога своїм спеціальним представником з питань України та Росії. Про це повідомляє Sky News.

«Я дуже радий призначити генерала Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та Росії. Кіт має видатну військову та ділову кар'єру, в тому числі працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку! Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ і зробимо Америку і світ знову безпечними!», – написав Трамп у своїй соцмережі.

Як раніше повідомлялося, Келлог, відставний генерал-лейтенант, вже мав досвід роботи в адміністрації Трампа під час його першого терміну (2017–2021 роки), обіймаючи посади голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

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США Дональд Трамп війна призначення

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