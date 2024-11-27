Дональд Трамп обрав Кіта Келлога на посаду спецпосланця з питань України та Росії

Кіт Келлог візьме на себе дипломатичні зусилля США щодо України.

Фото: Главком

Дональд Трамп обрав Кіта Келлога своїм спеціальним представником з питань України та Росії. Про це повідомляє Sky News.

«Я дуже радий призначити генерала Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та Росії. Кіт має видатну військову та ділову кар'єру, в тому числі працював на дуже відповідальних посадах у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Він був зі мною від самого початку! Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ і зробимо Америку і світ знову безпечними!», – написав Трамп у своїй соцмережі.

Як раніше повідомлялося, Келлог, відставний генерал-лейтенант, вже мав досвід роботи в адміністрації Трампа під час його першого терміну (2017–2021 роки), обіймаючи посади голови апарату Ради національної безпеки та радника з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.