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Комітет Ради підтримав обмеження реклами азартних ігор та ліквідацію КРАІЛ

19:54, 27 листопада 2024
У Раді хочуть посилити контроль над азартними іграми та боротися з лудоманією.
Комітет Ради підтримав обмеження реклами азартних ігор та ліквідацію КРАІЛ
Фото: biz.censor.net
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити в другому читанні законопроєкт №9256-д, спрямований на боротьбу з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення регулювання азартних ігор і лотерей. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

До другого читання законопроєкт зазнав суттєвого доопрацювання, зокрема, пропонується:

  • Ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з переданням її повноважень профільному міністерству та новому органу, який ще має бути створений.
  • Обмеження реклами азартних ігор: дозволеними залишаться лише окремі способи реклами, а спонсорство буде можливим лише для спортивних заходів.
  • Контрольована гра як новий інструмент нагляду за ринком замість фактичних перевірок.

Законопроєкт пропонує низку заходів для протидії ігровій залежності:

  • Блокування нелегальних азартних платформ.
  • Посилення вимог до організаторів азартних ігор, зокрема через здійснення безготівкових розрахунків лише через банки.
  • Розширення підстав для анулювання ліцензій.
  • Вдосконалення Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ).

Запроваджуються аналогічні вимоги до організаторів лотерей, як і для азартних ігор, включаючи:

  • Вимоги до структури власності.
  • Критерії бездоганної ділової репутації.
  • Регулювання бренду та проведення розрахунків.

Законопроєкт також передбачає відновлення подання звітності організаторами азартних ігор та операторами державних лотерей навіть під час воєнного стану.

На думку авторів ініціативи, ці зміни допоможуть зменшити масштаби лудоманії, посилити державний контроль над галуззю та забезпечити прозорість роботи ринку азартних ігор і лотерей.

Нагадаємо, що Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні. Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Служби безпеки, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино та оголосив про готовність заходів для контролю над цією сферою. 20 квітня Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо обмеження онлайн-казино.

До цього Володимир Зеленський відреагував на петицію із закликом обмежити гральний бізнес, яке зібрала необхідних 25 тисяч голосів. Як повідомлялося, 29 березня військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко зареєстрував петицію, де звернув увагу Президента на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та українському суспільству.

Раніше ми писали, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей̆ збирає інформацію, аби перевірити законність реклами азартних ігор на території Київського метрополітену. Також у КРАІЛ анонсували покарання для порушників.

Також зазначимо, що парламентський Комітет з питань податкової політики рекомендував прийняти доопрацьований законопроект 9256-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей за основу.

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Верховна Рада України законопроект

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