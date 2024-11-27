Володимир Зеленський підпише держбюджет на 2025 рік 28 листопада

Усі фінансові потреби України на наступний рік — гарантовані, – Президент України.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що підпише закон про державний бюджет на 2025 рік у четвер, 28 листопада.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні ввечері 27 листопада, зазначивши, що напередодні провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком і представниками Верховної Ради.

«Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік - одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне - всі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 12000 про державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Державний бюджет на наступний рік є ключовим фінансовим документом країни, що визначає розподіл коштів на оборону, соціальні виплати, відновлення інфраструктури та інші стратегічні потреби України.

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