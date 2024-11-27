Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Володимир Зеленський підпише держбюджет на 2025 рік 28 листопада

20:36, 27 листопада 2024
Усі фінансові потреби України на наступний рік — гарантовані, – Президент України.
Володимир Зеленський підпише держбюджет на 2025 рік 28 листопада
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що підпише закон про державний бюджет на 2025 рік у четвер, 28 листопада.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні ввечері 27 листопада, зазначивши, що напередодні провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром фінансів Сергієм Марченком і представниками Верховної Ради.

«Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік - одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради. Головне - всі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 12000 про державний бюджет на 2025 рік у другому читанні та в цілому. Державний бюджет на наступний рік є ключовим фінансовим документом країни, що визначає розподіл коштів на оборону, соціальні виплати, відновлення інфраструктури та інші стратегічні потреби України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон президент держбюджет Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Адміністрація Джо Байдена закликала Україну швидко знизити мобілізаційний вік до 18 років – Associated Press

Адміністрація Джо Байдена вказала, що Україна повинна швидко змінити свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до війська чоловіків віком від 18 років.

Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня, але не виключені зміни до нього

Президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про підвищення податків.

Визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку – зміни до положення про ВЛК від Міноборони

Скасування норми про виключення з військового обліку непридатних військовозобов’язаних та військовослужбовців викликає питання, як така новела узгоджується із законом про військовий обов’язок.

Правоохоронний комітет Ради поверне опцію конфіскації майна у корупціонерів, що уклали угоду зі слідством

Комітет, який очолює народний депутат Сергій Іонушас, внесе законопроект з відповідною поправкою.

Без ГРМЕ: обидва законопроекти про створення спецсуду для оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП і НАЗК не передбачають залучення Громадської ради міжнародних експертів

Як законопроект про засади створення Вищого суду з публічно-правових спорів, поданий Андрієм Мотовиловцем, так і законопроект щодо створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду, поданий міністерством юстиції, не передбачають участі у процедурі відбору суддів Громадської ради міжнародних експертів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду