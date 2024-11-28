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Редакція «Судово-юридичної газети» вітає шеф-редактора Святослава Пограничного з Днем народження!

07:50, 28 листопада 2024
Вітаємо шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Леонідовича Пограничного з Днем народження!
Редакція «Судово-юридичної газети» вітає шеф-редактора Святослава Пограничного з Днем народження!
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Редакція «Судово-юридичної газети» вітає шеф-редактора Святослава Леонідовича Пограничного з Днем народження!

Вже 15 років, як «Судово-юридична газета» щоденно працює для своїх читачів. З самого початку Ви змогли сформувати команду медіа, яка з натхненням та наполегливістю шукає та аналізує інформацію, що буде корисною та правдивою. За цей час видання змогло довести, що новини про прийняті закони чи судову практику – це не вузькоспеціалізовані дані, розраховані лише на правників, і вони можуть бути цікаві широкому колу читачів – мільйонам людей. Просто варто інформувати про складні речі простою мовою і зосереджуватися на тому, як зміни впливають на права і свободи громадян.

Бажаємо Вам і надалі надихати свою команду не зупинятися на досягнутому, підвищувати професійний рівень та допомагати розплутувати складні юридичні конструкції для читачів.

Нехай кожен день надалі стимулює і надихає Вас, приносить успіхи та задоволення від досягнень! Редакція бажає Вам ще більше сил, здоров’я та енергії! 

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Редакція «Судово-юридичної газети» вітає шеф-редактора Святослава Пограничного з Днем народження!

Вітаємо шеф-редактора «Судово-юридичної газети» Святослава Леонідовича Пограничного з Днем народження!

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