ВККС готується оголосити добір на посади суддів місцевих судів, але скільки буде запропоновано вакансій – поки що невідомо

Добір на посади суддів планують оголосити у 2024 році, а документи кандидати будуть подавати вже у 2025 році.

Вища кваліфікаційна комісія суддів готується оголосити добір на посади суддів судів першої інстанції.

Відповідне оголошення ВККС планує зробити вже протягом найближчих тижнів.

За даними «Судово-юридичної газети», хоча добір на посади суддів судів першої інстанції планується оголосити ще у 2024 році, однак документи кандидати на посади суддів будуть подавати вже у наступному 2025 році.

Разом з тим, за даними «Судово-юридичної газети», у ВККС поки що не визначилися з кількістю вакантних посад суддів, на які власне й буде оголошено добір.

Нагадаємо, що у жовтні ВККС повідомляла, що добір планується оголосити на 1 274 вакантні посади суддів місцевих судів.

Разом з тим, ще раніше лунали й більші цифри, зокрема, розглядалася можливість оголошення добору на 2 тис. вакантних посад суддів.

Однак зараз у ВККС обговорюються й менш амбітні плани добору, наприклад, оголошення добору на 500-700 вакантних посад суддів судів першої інстанції.

Також Комісія очікує на підписання Президентом закону № 11425-д, який передбачає зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та буде визначати умови майбутнього добору на посади суддів.

Зокрема, вказаний закон передбачає, що кандидати на посади суддів зможуть здавати кваліфікаційний іспит виключно згідно до заздалегідь обраної судової спеціалізації. Діюча редакція профільного Закону передбачає, що претенденти на суддівські мантії повинні складати іспит з усіх наявних судових спеціалізацій.

Разом з тим, процедура добору на посади суддів передбачає складання кандидатами принципово нового іспиту – іспиту на знання історії української державності.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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