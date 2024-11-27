З 19 грудня набуває чинності закон про посилення відповідальності за домашнє насильство

Закон передбачає збільшення строку затримання кривдників та обов'язкові корекційні програми.

Фото: naglyad.org

З 19 грудня вступає в силу закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство в Україні. Про це повідомила заступник Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», цитує Міністерство внутрішніх справ України.

Зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів стосуються запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема щодо жінок. Зокрема, законодавчі нововведення передбачають посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства. Крім того, закон вводить норму, згідно з якою дитина, яка стає свідком насильства в родині, буде визнаватися потерпілою.

Також вводиться розмежування понять домашнього насильства та насильства за ознакою статі, що дозволить більш чітко кваліфікувати правопорушення. Однією з важливих змін є збільшення строку адміністративного затримання кривдника до 12 годин і введення обов'язкової перевірки необхідності направлення порушника на корекційні програми.

«У новому законі є норма, яка збільшує строк можливого адміністративного затримання кривдника, зокрема, до 12-ти годин. І зазначеним законом обов'язково передбачене дослідження необхідності направлення кривдника на корекційні програми. Я думаю, що насправді законодавчі зміни кращим чином повпливають на захист потерпілої і на притягнення кривдника до відповідальності», - наголосила заступник Міністра.

За 10 місяців 2024 року Національна поліція склала понад 130 тисяч протоколів щодо домашнього насильства. На обліку перебувають майже 112 тисяч осіб, які вчинили насильство. Крім того, для запобігання насильству працює 61 мобільна група і спеціалізовані сектори протидії насильству в кожному обласному центрі.

Катерина Павліченко зазначила, що на випадки домашнього насильства оперативно реагують не лише мобільні групи, але й патрульні поліцейські, а також слідчі Національної поліції в рамках кримінальних проваджень.

Цей закон набуває чинності на фоні міжнародної акції «16 днів проти насильства», що стартувала 25 листопада, під час якої акцентується увага на проблемі насильства, зокрема щодо жінок.

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