КНДР предоставила РФ больше помощи, чем ЕС для Украины, – Жозеп Боррель

Жозеп Боррель призывает страны ЕС усилить военную помощь Украине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Северная Корея предоставила России больше военной помощи, чем Европа – Украине. Он призывает страны Европейского Союза усилить военную помощь Украине, передает Euronews.

«Мы добились переломного момента. Сейчас настал момент, когда страны ЕС должны решить: мы идем и мы поддерживаем», – подчеркнул Жозеп Боррель.

По его словам, россияне очень сильно давят и они не ждут переговоров.

«Северная Корея предоставила России гораздо больше (помощи – ред), чем мы смогли предоставить украинцам», – сказал Боррель.

В преддверии окончания срока своих полномочий Боррель также подверг сомнению мнение о том, что Россия стала политическим изгнанником в мире и изолировалась на международной политической арене.

Ранее США предупредили о новых поставках оружия Северной Кореей в Россию для войны в Украине.

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