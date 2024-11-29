Уряд призначив Олександра Карасевича державним секретарем Міністерства закордонних справ

З цієї посади звільнено Олександра Банькова.

Фото: ukrinform.com

Кабінет міністрів 29 листопада провів засідання, на якому розглянув кадрові питання.

Зокрема, уряд ухвалив розпорядження про звільнення Банькова Олександра Сергійовича з посади державного секретаря Міністерства закордонних справ України

Натомість дежсекретарем МЗС Кабміном призначено Карасевича Олександра Олександровича.

Що відомо про Олександра Карасевича

Народився у 1981 році в Харкові. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Україна, 2003 р.; юрист) та юридичну школу Osgood Hall (Канада, 2009 р., магістр права).

У 2003 році розпочав роботу в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України. Продовжив дипломатичну кар’єру в Генеральному консульстві України в Торонто на посаді консула.

У 2009 році приєднався до відділу з міжнародного співробітництва Адміністрації Президента України, де опікувався міжнародно-правовими, а також двосторонніми та багатосторонніми питаннями.

З 2017 по 2021 рік працював у Страсбурзі (Франція) на посаді заступника Постійного представника України при Раді Європи.

У 2021 році повернувся до МЗС України. Після короткого періоду роботи на посаді директора з питань міжнародних організацій перейшов до Офісу Президента України, де очолив Департамент зовнішньої політики та стратегічного партнерства.

З червня 2023 року був на посаді Посла України в Нідерландах.

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