Кабмин назначил Александра Карасевича государственным секретарем Министерства иностранных дел

С этой должности уволен Александр Баньков.

Фото: ukrinform.com

Кабинет Министров 29 ноября провел заседание, на котором рассмотрел кадровые вопросы.

В частности, правительство приняло распоряжение об увольнении Банькова Александра Сергеевича с должности государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины.

Госсекретарем МИД Кабмином назначен Карасевич Александр Александрович.

Что известно об Александре Карасевиче

Родился в 1981 году в Харькове. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Украина, 2003 г.; юрист) и юридическую школу Osgood Hall (Канада, 2009 г., магистр права).

В 2003 году приступил к работе в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины. Продолжил дипломатическую карьеру в Генеральном консульстве Украины в Торонто в должности консула.

В 2009 году присоединился к отделу по международному сотрудничеству Администрации Президента Украины, где занимался международно-правовыми, а также двусторонними и многосторонними вопросами.

С 2017 по 2021 год работал в Страсбурге (Франция) в должности заместителя Постоянного представителя Украины при Совете Европы.

В 2021 году вернулся в МИД Украины. После короткого периода работы в должности директора по международным организациям перешел в Офис Президента Украины, где возглавил Департамент внешней политики и стратегического партнерства.

С июня 2023 года занимал должность Посла Украины в Нидерландах.

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