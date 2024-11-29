Австралия первой в мире запретила соцсети для детей

В Австралии запретили детям до 16 лет пользоваться соцсетями.

Фото: depositphotos.com

Парламент Австралии принял закон, который вводит ограничения на пользование социальными сетями для детей младше 16 лет, пишет Euronews.

Инициаторы документа завили, закон призван защитить австралийских детей от вреда, который наносят соцсети. Это означает, что в Австралии теперь будут действовать одни из самых строгих законов в мире, регулирующих доступ к социальным сетям.

«Мы делаем это для всех родителей. Их, так же как и меня, очень беспокоит безопасность наших детей в интернете. Я хочу, чтобы австралийские семьи знали: правительство беспокоится о них», - заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

В Сенате документ подержали 34 депутатов, а против проголосовало 19 депутатов.

Накануне, законопроект уже прошел голосование в Палате представителей, нижней палате парламента, где за него проголосовали 102 депутата из 115, 13 выступили против.

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