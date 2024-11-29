«Укрпочта» передала ГУР 3,7 млн гривен от продажи благотворительной марки

Почтовая марка «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» была выпущена летом прошлого года.

Фото: ГУР

АО «Укрпочта» совместно с KSE Foundation передало Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 3,7 млн грн помощи. Средства были собраны благодаря продаже благотворительной марки, посвященной разведчикам.

Как сообщили в ГУР, 28 ноября генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский торжественно передал собранные средства.

Почтовая марка «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» была выпущена летом 2023 года тиражом более 1 млн экземпляров при содействии ГУР МОУ. Благодаря ее продаже удалось собрать существенную сумму для поддержки разведчиков.

Полученные средства направлены на укрепление материально-технической базы ГУР, что является важным вкладом в обеспечение успешности операций украинских защитников.

«Спасибо всем, кто присоединился к важной акции в поддержку разведчиков», - отметили в ведомстве.

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