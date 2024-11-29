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Незаконно получил компенсацию за жилье — завершено расследование относительно экс-нардепа Демчака

12:22, 29 ноября 2024
Руслан Демчак, который имел жилье в пригороде столицы, получил компенсацию за пользование гостиничным номером ГП «Гостиничный комплекс «Киев».
Незаконно получил компенсацию за жилье — завершено расследование относительно экс-нардепа Демчака
Фото: finclub.net
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что прокурор принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины VIII созыва, подозреваемого в незаконном получении компенсации по найму жилья в столице. Об этом сообщает пресс-служба САП.

В ведомстве не называют фамилию бывшего нардепа, но, по данным СМИ, речь идет о Руслане Демчаке.

Детективами НАБУ по поручению прокурора САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

«Так, народный депутат получил компенсацию за пользование гостиничным номером ГП «Гостиничный комплекс «Киев» с сентября 2017 года по октябрь 2018 года. Однако в рамках досудебного расследования установлено, что на самом деле подозреваемый был обеспечен жильем в пригороде столицы и фактически в этот период проживал именно там», - сообщили в САП.

В апреле 2024 года САП и НАБУ сообщили указанному лицу о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Поскольку местонахождение лица не было установлено, о подозрении сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины.

Напомним, экс-депутат с апреля текущего года находится в международном розыске, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование.

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НАБУ САП

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