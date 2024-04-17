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Екснардепа Руслана Демчака оголошено у розшук

13:02, 17 квітня 2024
Ексдепутата Верховної Ради Руслана Демчака підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем.
Екснардепа Руслана Демчака оголошено у розшук
Фото: finclub.net
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У середу, 17 квітня, Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака у справі про зловживання владою або службовим становищем. Про це повідомили на офіційному сайті НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52024000000000164 від 08.04.2024, а саме Демчака Руслана Євгенійовича за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ», - повідомили у НАБУ.

 Нагадаємо, раніше екснардепу Демчаку повідомили про підозру.

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