Екснардепа Руслана Демчака оголошено у розшук

Ексдепутата Верховної Ради Руслана Демчака підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем.

Фото: finclub.net

У середу, 17 квітня, Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака у справі про зловживання владою або службовим становищем. Про це повідомили на офіційному сайті НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52024000000000164 від 08.04.2024, а саме Демчака Руслана Євгенійовича за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ», - повідомили у НАБУ.

Нагадаємо, раніше екснардепу Демчаку повідомили про підозру.

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