Экс-нардеп Руслан Демчак объявлен в розыск

Экс-депутат Верховной Рады Руслан Демчак подозревается в злоупотреблении властью или служебным положением.

Фото: finclub.net

В среду, 17 апреля, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего народного депутата Руслана Демчака по делу о злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52024000000000164 от 08.04.2024, а именно Демчака Руслана Евгеньевича по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УКУ», - сообщили в НАБУ.

Напомним, ранее экс-нардепу Демчаку сообщили о подозрении.

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