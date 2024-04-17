Какие сферы украинский бизнес считает наиболее коррумпированными, – рассказали в НАПК

Украинские предприниматели преимущественно не терпят коррупцию и положительно относятся к обличителям, – данные социсследования.

Большинство украинских бизнесменов негативно относятся к коррупционным явлениям и поддерживают работу обличителей коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Основной проблемой для предпринимателей остается борьба с коррупцией на таможне. Кроме того, они считают чрезвычайно важным совершенствование публичных закупок в сфере дорожного строительства и реализации инфраструктурных проектов, реформу судебной системы и оказание гуманитарной помощи в связи с российской агрессией.

Хотя уровень коррупционного опыта среди предпринимателей немного снизился по сравнению с предыдущим годом, однако большинство чувствует распространенность этого явления. Инициаторами коррупционных схем, как правило, считают чиновников, а не пользователей государственных услуг.

Отмечается, что украинский бизнес становится более оптимистичным в вопросе борьбы с коррупцией, а также имеет большую осведомленность о цифровых сервисах. В последние годы растет количество предпринимателей, которые готовы сообщать о коррупционных случаях и поддерживают обличителей.

НАПК активно сотрудничает с Советом бизнес-омбудсмана, чтобы получать данные о коррупционных практиках в бизнесе и осуществлять стратегический анализ коррупционных рисков, в частности в наиболее уязвимых отраслях.

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