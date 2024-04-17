Укрзализныця обновит пассажирские и дипломатические вагоны

Укрзализныця расширяет программу обновления и модернизации поездов.

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Укрзализныця продолжает свою инициативу по обновлению парка пассажирских и дипломатических вагонов и пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В этом году Укрзализныця планирует капитально отремонтировать 42 пассажирских вагона и заказать 66 новых, включая 4 вагона для лиц с инвалидностью. Планируется также модернизация 15 пригородных поездов. Кроме того, до конца 2024 года УЗ переоборудует еще 6 вагонов для медицинской эвакуации и спасения украинских защитников, в общем уже осуществлено обновление 64 вагонов.

Кроме того, Укрзализныця обращает внимание на обновление парка дипломатических вагонов. Намерения компании заключаются в том, чтобы сосредоточиться на модернизации существующих вагонов, вместо закупки новых. После обновления вагоны не только получат улучшенную функциональность, но и будут отвечать современным стандартам безопасности и комфорта.

Главной целью обновления является обеспечение возможности проведения встреч и переговоров непосредственно на борту, а также обеспечение автономности для того, чтобы делегации имели возможность посещать не только Киев, но и другие регионы Украины.

Укрзализныця обязалась продолжать развивать эту программу, чтобы обеспечить надежную и комфортную перевозку официальных делегаций, предоставляя Украине возможность поддерживать жизненно важные связи с другими странами даже во времена войны.

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